Бышовец не считает третье место в РПЛ провалом для «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграет с московским «Динамо».
«Это ключевой матч для команд, которые будут бороться за еврокубки: «Локомотив» за Лигу чемпионов, «Динамо» – за шансы претендовать на Лигу Европы. Мотивация очень большая. Команды подходят к этому матчу в разном психологическом состоянии. Погода в Москве располагает к тому, чтобы на поле было и движение, и мобильность.
«Динамо» начинает матчи с активной игры, борьбы за инициативу, психологического давления, превосходства. Что касается «Локомотива», то они предлагают игру на встречных курсах. И в контратаке у «Локомотива» больше шансов, чем у «Динамо» в позиционной. И у «Локо», и у «Динамо» достаточно перспективная молодёжь: целеустремлённость и эмоциональность будут присутствовать.
Матчи «Локомотива», за исключением игры с «Зенитом», оставляют шансы на оптимизм: и по качеству, и по игре, и по зрелищности. Не думаю, что третье место для «Локомотива» — это провал. И «Динамо», и «Локомотив» — команды, которые формируются, они ещё находятся в стадии своего развития», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.
- 8 мая 2021
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