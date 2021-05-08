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Бышовец не считает третье место в РПЛ провалом для «Локомотива»

Бышовец не считает третье место в РПЛ провалом для «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграет с московским «Динамо».

«Это ключевой матч для команд, которые будут бороться за еврокубки: «Локомотив» за Лигу чемпионов, «Динамо» – за шансы претендовать на Лигу Европы. Мотивация очень большая. Команды подходят к этому матчу в разном психологическом состоянии. Погода в Москве располагает к тому, чтобы на поле было и движение, и мобильность.

«Динамо» начинает матчи с активной игры, борьбы за инициативу, психологического давления, превосходства. Что касается «Локомотива», то они предлагают игру на встречных курсах. И в контратаке у «Локомотива» больше шансов, чем у «Динамо» в позиционной. И у «Локо», и у «Динамо» достаточно перспективная молодёжь: целеустремлённость и эмоциональность будут присутствовать.

Матчи «Локомотива», за исключением игры с «Зенитом», оставляют шансы на оптимизм: и по качеству, и по игре, и по зрелищности. Не думаю, что третье место для «Локомотива» — это провал. И «Динамо», и «Локомотив» — команды, которые формируются, они ещё находятся в стадии своего развития», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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