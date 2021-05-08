Гришин: нынешнему ЦСКА не нужны еврокубки. Они будут только мешать

Тренер «Казанки» Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар», который состоится сегодня, 8 мая.

«Сегодня у всех будет двойная мотивация. У игроков ЦСКА доказать Гончаренко, что они хорошие футболисты. А у Гончаренко доказать клубу, что он хороший тренер. Не верю, что эти моменты не будут присутствовать. Надеюсь, ЦСКА выиграет. Хочется, чтобы Олич принёс много побед. Сейчас это не его команда, он не проводил предсезонку, он не строил этот ЦСКА. Его ЦСКА мы увидим после летних сборов, но на полное строительство уходит год. Уровень игроков в команде сейчас не соответствует Лиге чемпионов. Гончаренко может лишить бывшую команду еврокубков? Здесь другой вопрос. А нужны ли они сейчас ЦСКА? Мне кажется, нет. Это только лишние матчи, которые будут мешать. Лига Европы, а тем более Лига конференций, ничего клубу не дадут. Они никому не нужны», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.