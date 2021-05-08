Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Рубин»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Рубин»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и казанского «Рубина» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачёв, Коновалов, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Громыко, Ковалёв, Луценко, Панченко.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Уремович, Грицаенко, Суриков, Пухаев, Шатов, Костюков, Игнатьев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021