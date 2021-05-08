«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрый, Сильянов, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Мухин, Смолов, Эдер, Лисакович.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Грулёв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.
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