Соболев – об удалении Ахметова: неплохо общаюсь с Ильзатом, но это стопроцентная красная!
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче с красно-синими (1:0). Впоследствии красную карточку признал ошибочной и отменил КДК РФС.
«Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод — это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично. Многие потом просили прислать фото повреждения. Кстати, в недавнем матче «Химок» с «Уралом» было похожее удаление», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».
Соболев стал футболистом «Спартака» в январе 2020 года. Также в прошлом году он начал свои выступления в составе сборной России. Всего в сезоне-2020\2021 на счету нападающего 20 матчей в чемпионате России, 13 забитых мячей и две голевые передачи.
«Красной там быть не могло». Карпов – об удалении Ахметова в матче со «Спартаком»
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