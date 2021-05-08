Тухель: Хаверц и Вернер проявили смелость, выйдя из зоны комфорта и перебравшись в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил поддержку полузащитнику Каю Хаверцу и нападающему Тимо Вернеру.



«АПЛ – лучшее место для того, чтобы бросить вызов любому игроку и любому тренеру — здесь играют в футбол на высшем уровне. Есть два варианта: ты либо проявляешь себя здесь, либо нет. Если нет, то ты не добиваешься успеха. По этой причине я очень рад, что и Тимо Вернер, и Кай Хаверц приняли вызов, вышли из зоны комфорта и начали это приключение. Они уехали в другую страну, в Англию, в самую тяжёлую лигу и выбрали клуб, у которого есть менталитет победителя.



Такие клубы, как «Челси» и не думают о втором или третьем месте. Здесь всё нацелено на победы. Это проявление смелости и правильный шаг и для Вернера, и для Хаверца. Здесь они смогут проявить свои лучшие качества. Это очень хорошо, потому что требования лиги высоки, здесь закаляется их характер.



Таков их менталитет, так мы это видим. Они всё ещё на пути становления, а мы будем помогать им развиваться. Это всегда длительный процесс. У кого-то он проходит быстрее, у кого-то – медленнее, но до тех пор, пока они являются игроками «Челси», они будут получать полную поддержку», – цитирует немецкого специалиста Goal.com.



Хаверц в нынешнем сезоне АПЛ провёл 25 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. На счету Вернера 32 матча, 6 голов и 7 голевых передач.



Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. За трансфер Хаверца синие заплатили «Байеру» € 83 млн.



«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

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