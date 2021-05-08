«Томь» с минимальным счётом переиграла «Енисей»

8 мая «Томь» принимала «Енисей». Встреча 41-го тура Футбольной национальной лиги прошла на стадионе «Труд» в Томске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. В качестве ассистентов выступили Сергей Каруненко (Воронеж) и Михаил Иванов (Кострома).



Единственный гол на 2-й минуте матча забил нападающий «Томи» Кирилл Косарев. В составе хозяев жёлтые карточки получили Никита Кривцов, Иван Андреев и Антон Синяк. У гостей были предупреждены Максим Сухомлинов и Александр Зотов.



«Томь» за 41 тур набрала 40 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Она находится в зоне вылета. От спасительной 16-й позиции клуб отделяют два очка. Енисей (60) располагается на 10-м месте в турнирной таблице.