«Томь» с минимальным счётом переиграла «Енисей»
8 мая «Томь» принимала «Енисей». Встреча 41-го тура Футбольной национальной лиги прошла на стадионе «Труд» в Томске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. В качестве ассистентов выступили Сергей Каруненко (Воронеж) и Михаил Иванов (Кострома).
Единственный гол на 2-й минуте матча забил нападающий «Томи» Кирилл Косарев. В составе хозяев жёлтые карточки получили Никита Кривцов, Иван Андреев и Антон Синяк. У гостей были предупреждены Максим Сухомлинов и Александр Зотов.
«Томь» за 41 тур набрала 40 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Она находится в зоне вылета. От спасительной 16-й позиции клуб отделяют два очка. Енисей (60) располагается на 10-м месте в турнирной таблице.
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