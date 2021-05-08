Марсело Бьельса прокомментировал победу «Лидса» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу своих подопечных в матче 35-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1).



«Какое-то время в каждом матче мы надеемся играть на равных с серьёзным соперником. В каком-то смысле сегодня мы этого добились. Этот вывод связан с энтузиазмом игроков в сегодняшнем матче. Нам необходимо проявлять бунтарство, чтобы попытаться выглядеть как команды, которые лучше нас.



Следующий домашний матч должен пройти со зрителями? Каждый раз, когда играет профессиональная футбольная команда, она обязана дать представление тем, кто смотрит и следит за ней. Мы обязаны в каждой встрече показывать свою лучшую версию. Постараемся сделать это при наших болельщиках», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Видео победного гола «павлинов» в матче с «Тоттенхэмом»

«Лидс Юнайтед» в 35 матчах набрал 50 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (56) — на шестом месте.