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«Арсенал» проявляет интерес к дисквалифицированному за допинг вратарю «Аякса» Онана

«Арсенал» проявляет интерес к дисквалифицированному за допинг вратарю «Аякса» Онана
Футбол / Англия 0
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Лондонский «Арсенал» планирует усилить вратарскую позицию в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, «канониры» проявляют интерес к голкиперу амстердамского «Аякса» Андре Онана. Сейчас 25-летний камерунец отбывает 12-месячную дисквалификацию после того, как в его анализах обнаружили допинг — фуросемид.

Онана оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассмотрит апелляцию вратаря в июне. Если апелляцию удовлетворят, то срок дисквалификации сократится до восьми месяцев и закончится в октябре 2021 года.

«Арсенал» планирует дождаться решения CAS, и если дисквалификация будет сокращена, то попытается купить Онану уже ближайшим летом. «Аякс» хочет получить за 25-летнего вратаря около € 14 млн. «Канониры» планируют сделать предложение в районе € 8 млн.

Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В нынешнем сезоне камерунский голкипер провёл 20 матчей в чемпионате Нидерландов и пропустил 15 мячей.

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