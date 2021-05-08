«Арсенал» проявляет интерес к дисквалифицированному за допинг вратарю «Аякса» Онана

Лондонский «Арсенал» планирует усилить вратарскую позицию в летнее трансферное окно.
Как сообщает Goal.com, «канониры» проявляют интерес к голкиперу амстердамского «Аякса» Андре Онана. Сейчас 25-летний камерунец отбывает 12-месячную дисквалификацию после того, как в его анализах обнаружили допинг — фуросемид.
Онана оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассмотрит апелляцию вратаря в июне. Если апелляцию удовлетворят, то срок дисквалификации сократится до восьми месяцев и закончится в октябре 2021 года.
«Арсенал» планирует дождаться решения CAS, и если дисквалификация будет сокращена, то попытается купить Онану уже ближайшим летом. «Аякс» хочет получить за 25-летнего вратаря около € 14 млн. «Канониры» планируют сделать предложение в районе € 8 млн.
Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. В нынешнем сезоне камерунский голкипер провёл 20 матчей в чемпионате Нидерландов и пропустил 15 мячей.
- 8 мая 2021
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