«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на центральный матч 35-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Аке, Б. Менди, Родриго Эрнандес, Ферран Торрес, Агуэро, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Стеффен, Уолкер, Э. Гарсия, Фоден, Фернандиньо, Бернарду Силва, Гюндоган, Зинченко, Марез.
«Челси»: Э. Менди, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Аспиликуэта, Канте, Алонсо, Гилмор, Зиеш, Пулишич, Вернер.
Запасные: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Ливраменто, Зума, Жоржиньо, Хаверц, Жиру, Абрахам, Хадсон-Одои.
В первом круге турнира «горожане» обыграли синих со счётом 3:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.
«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (61) — на четвёртом месте.
В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. 29 мая эти же команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов, который должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
- 8 мая 2021
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