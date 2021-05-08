Газизов: ничья с чемпионом дорогого стоит. Не надеялся, что Семак выпустит резерв

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 29-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).



«Хотелось, конечно, большего. Но «Зенит» приехал основным составом. Все, кроме Дзюбы, вышли, были заряженные. Это безоговорочный чемпион последних трёх лет. Было сложно, мы пытались. Беленов — красавец, вытащил пенальти. Ребята — молодцы, все выкладывались. Были моменты, могли сыграть на победу, но очко заслужили желанием и самоотдачей. Ничья с чемпионом дорогого стоит. Не рассчитывал, что «Зенит» выпустит резерв. Хорошо знаю Богданыча, он максималист в жизни и спорте.



Чемпионский коридор? Не хотели быть первыми. Мы в таком положении, когда сконцентрированы на себе. Если бы мы к этому туру уже решили все свои вопросы, то сделали бы. А сейчас у нас есть задачи.



Впереди решающий матч, все зависит от нас самих. Это радует, так приятнее. Ждём всех болельщиков на самую важную игру года. Сегодня хочу их поблагодарить за сегодняшний матч, девять тысяч пришло. Они помогли нам добиться результата сегодня», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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