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Соболев: желаю, чтобы у Кокорина в «Фиорентине» всё-таки получилось

Соболев: желаю, чтобы у Кокорина в «Фиорентине» всё-таки получилось
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своём общении с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Общаемся. Саша восстановился от травмы, начал заниматься в общей группе. Надеюсь, теперь наконец заиграет. Конечно, он переживает из-за сложившейся ситуации. Когда приходил в «Спартак» в качестве звезды, от него ждали много голов. Но как только появился в команде, получил травму, потом вышел не в лучшей форме, дальше — снова повреждения… Уехал в Италию — опять получал травмы одну за другой. Просто не везёт.

Желаю, чтобы у него в «Фиорентине» всё-таки получилось. Он хотел поиграть в Европе, и я очень обрадовался за него, когда переход случился.

В Counter-Strike больше не играем, он не взял с собой в Италию компьютер», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».

Соболев стал футболистом «Спартака» в январе 2020 года. Также в прошлом году он начал свои выступления в составе сборной России. Всего в сезоне-2020/2021 на счету нападающего 20 матчей в чемпионате России, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

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