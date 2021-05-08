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Арбитр Федотов прокомментировал жёлтую карточку Тюкавина в матче с «Локомотивом»

Арбитр Федотов прокомментировал жёлтую карточку Тюкавина в матче с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Локомотивом». Форвард был предупреждён за симуляцию.

«Можно было и продолжить игру, можно было показать жёлтую за симуляцию. Правильное решение Кукуяна, никакого фола со стороны игрока «Локо» не было, это не 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив» в 28 матчах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (46) находится на седьмом месте.

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