Арбитр Федотов прокомментировал жёлтую карточку Тюкавина в матче с «Локомотивом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче с «Локомотивом». Форвард был предупреждён за симуляцию.
«Можно было и продолжить игру, можно было показать жёлтую за симуляцию. Правильное решение Кукуяна, никакого фола со стороны игрока «Локо» не было, это не 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» в 28 матчах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (46) находится на седьмом месте.
- 8 мая 2021
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