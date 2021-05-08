Александр Головин вылечился от коронавируса и попадёт в заявку на следующий матч «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус и будет в заявке на матч «Монако» с «Реймсом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Головин заразился коронавирусом в конце апреля. Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Головин принимал участие в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).
«Монако», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (75) и «Лиллю» (79).
- 8 мая 2021
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