Неймар поделился эмоциями от продления контракта с «ПСЖ»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о своих эмоциях от продления контракта с французским клубом.



«Очень счастлив, что продлил контракт до 2025 года. Я рад остаться здесь ещё на четыре года, быть частью проекта клуба, попытаться реализовать нашу самую большую мечту — победу в Лиге чемпионов.



Главный фактор, почему я остался, — это счастье. Радость от того, что являюсь частью «Пари Сен-Жермен». И, конечно же, моя близость с клубом, с игроками, с отличным тренером. Эти вещи заставляют вас ещё больше верить в команду.



Я сильно изменился и многому научился. У нас были недопонимания, но в целом команда постоянно прогрессирует, что заставляет тебя самого становиться лучше. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью истории «Пари Сен-Жермен», — приводит слова Неймара пресс-служба «ПСЖ».



Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.

Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года