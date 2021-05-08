«Зенит» четвёртый раз с 2008 года пробивает более 10 пенальти за сезон

«Зенит» в гостевом матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» получил право на пенальти.
Это был 11-й пенальти для команды в этом сезоне — голкипер уфимцев Александр Беленов отбил удар Сердара Азмуна.
По данным Opta, приведённым в «Твиттере», это шестой раз в чемпионатах России с 2008 года, когда один из клубов получает 11 и более попыток пробить пенальти за сезон. Ранее подобное удавалось «Зениту» — четыре раза (12 пенальти в сезоне-2015/2016, 11 пенальти в сезонах-2011/2012, 2019/2020, 2020/2021), и по разу — «Локомотиву» (11 пенальти в сезоне-2019/2020) и «Томи» (11 пенальти в сезоне-2009/2010).
«Зенит» не забил пять пенальти из 11 в этом сезоне. Такой же результат по промахам имеет «Ахмат». С 2008 года ни один из клубов российского чемпионата не промахивался больше четырёх раз.
- 8 мая 2021
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