«Наполи» разгромил «Специю» и вышел на второе место в Серии А
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 4:1.
На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, ему ассистировал Джованни Ди Лоренцо. Спустя восемь минут нападающий Виктор Осимхен удвоил преимущество неаполитанцев, Зелиньски отдал голевой пас. В конце первого тайма Осимхен оформил дубль, результативную передачу отдал Лоренцо Инсинье. Во втором тайме Роберто Пикколи отыграл один мяч. На 79-й минуте точку в матче поставил форвард «Наполи» Ирвин Лосано, ему ассистировал Осимхен.
«Наполи» в 35 матчах набрал 70 очков и поднялся на второе место в таблице Серии А. «Специя» (34) находится на 16-м месте.
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