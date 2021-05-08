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«Наполи» разгромил «Специю» и вышел на второе место в Серии А

«Наполи» разгромил «Специю» и вышел на второе место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Специю». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 4:1.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, ему ассистировал Джованни Ди Лоренцо. Спустя восемь минут нападающий Виктор Осимхен удвоил преимущество неаполитанцев, Зелиньски отдал голевой пас. В конце первого тайма Осимхен оформил дубль, результативную передачу отдал Лоренцо Инсинье. Во втором тайме Роберто Пикколи отыграл один мяч. На 79-й минуте точку в матче поставил форвард «Наполи» Ирвин Лосано, ему ассистировал Осимхен.

«Наполи» в 35 матчах набрал 70 очков и поднялся на второе место в таблице Серии А. «Специя» (34) находится на 16-м месте.

Италия - Серия А. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 16:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Зелиньски – 15'   0:2 Осимхен – 23'   0:3 Осимхен – 44'   1:3 Пикколи – 64'   1:4 Лосано – 79'
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