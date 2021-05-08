Масалитин: что Олич, что Гончаренко сейчас для своих команд не помощники

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром».



«Командам уже без разницы, если у ЦСКА есть ещё какие-то шансы на попадания в еврокубки, то у «Краснодара» их нет. Но у ЦСКА проблемы с травмированными. Влашич не будет играть. Хотя в прошлой игре во втором тайме играли агрессивнее без Николы, посимпатичнее. Может отсутствие хорвата поможет армейцам.



Не знаю какой реваншист из Гончаренко, только он знает остались ли у него амбиции. Будет ли он дополнительно мотивирован? Он же не играет. Сейчас две команды, которые плывут по течению, одинаковые положения, только ЦСКА чуть-чуть выше в таблице. И у тех, и у других одинаковые проблемы — получили тренеров, которые не помощники на этом этапе. Думаю, что Гончаренко есть что доказывать. Например, что с ним неправильно поступили. Но ничего особенного в этой ситуации. Может быть на следующий год, когда команду перестроит под себя.



Гончаренко оставит ЦСКА без еврокубков? Я думаю, что их уже оставили без Лиги Европы. Не важно кто, Гончаренко или кто-то другой. У ЦСКА будет сложный период для перестроения. Должны быть кадровые перемены», — рассказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Будет обидно, если Гончаренко лишит ЦСКА еврокубков». Ярошик — о матче с «Краснодаром»