Масалитин — о Заболотном в ЦСКА: сюда хоть Мбаппе купи, он тоже ничего не покажет

Бывший российский футболист Валерий Масалитин поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.



«Что касается Заболотного в ЦСКА, то сюда хоть Мбаппе купите — он ничего не покажет. Если только за счёт индивидуального мастерства. ЦСКА играет сейчас без нападающих, только за счёт средней линии. Нападающие не могут себя проявить. Рондон — только за счёт своих умений.



Антон — добротный нападающий для нашего чемпионата. Он сумел раскрыться, сделать имя, попасть в сборную. Хорошо, что стали возвращать воспитанников обратно, потому что много игроков из системы ЦСКА играют на видных ролях, а в клуб не возвращаются. Может, начнётся тенденция, кто-то ещё подтянется. Ещё и свои воспитанники есть. Например, Яковлев, он много забивает за молодёжку. Какие-то изменения должны произойти», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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