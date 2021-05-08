Московское «Динамо» лишилось шансов на попадание в еврокубки
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» встречалось с «Локомотивом» Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 42-й минуте матча нападающий «Локомотива» Франсуа Камано сумел отличиться после эпизода, связанного с ошибкой защитника «Динамо» Ивана Ордеца. После просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном гол был отменён из-за зафиксированного фола — Камано цеплял Ордеца за плечо, из-за чего защитник упал.
Таким образом, «Динамо» набрало 47 очков после 29 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, потеряв математические шансы на выход в еврокубки. В последнем туре чемпионата «Динамо» дома сыграет против ЦСКА. Встреча пройдёт 16 мая.
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