ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 29-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Эджуке, Чалов.
Запасные: Памазун, Щенников, Карпов, Фукс, Ахметов, Сигурдссон, Бохинен, Рондон, Яковлев, Шкурин.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Газинский, Олссон, Вильена, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Ари, Макаров, Сулейманов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Краснодар» на «Чемпионате». «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.
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