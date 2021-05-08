Слуцкий прокомментировал камбэк «Рубина» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 29-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (4:2).
«Молодцы, что не бросили вёсла, потому что первый тайм сложился максимально неудачно. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и сделать камбэк, — рад, что это получилось. Ранняя замена Мусаева связана с тем, что проигрывали 0:2 и не было смысла держать трёх человек в центре поля, поменяли схему. Погодные условия и поле очень сильно повлияли на игру.
Что сказал Григалава? Просто поздравил с победой. Что касается Ин Бёма и Хвичи, они пока не готовы попадать в заявку, пока не могу сказать, стоит ли ждать их в следующем матче. По Макарову сказать тоже ничего не могу, у него сводило ноги, по такой погоде и полю это нормально», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
- 8 мая 2021
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