Шварц: мы разочарованы, что не попали в еврокубки. Есть объяснение — у нас молодая команда

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал лишение команды шансов на попадание в еврокубки в следующем сезоне.
«Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение — у нас молодая команда. Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперёд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждёт серьёзный соперник — ЦСКА. Наша цель — завершить сезон победой и заработать 50 очков», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Напомним, «Динамо» набрало 47 очков после 29 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем туре чемпионата подопечные Сандро Шварца сыграют дома против ЦСКА. Встреча пройдёт 16 мая.
- 8 мая 2021
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