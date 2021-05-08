Стерлинг поразил пустые ворота и открыл счёт в матче «Ман Сити» — «Челси». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Идёт 45-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «горожан».



На 44-й минуте защитник гостей Андреас Кристенсен, находясь возле собственной штрафной, проиграл борьбу за мяч нападающему «Ман Сити» Габриэлю Жезусу — бразилец выкатил в центр штрафной, где практически в одиночестве находились два игрока атаки хозяев — Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Расторопнее оказался 26-летний англичанин и переправил мяч в уже пустые ворота.

Видео гола Рахима Стерлинга

«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В случае победы сегодня «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. «Челси» (61) — на четвёртом месте.



В первом круге турнира «горожане» обыграли синих со счётом 3:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.