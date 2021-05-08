«Алания» сыграла вничью с «Велесом» и может упустить место в зоне стыков

В матче 41-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» сыграла вничью с московским «Велесом». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 0:0.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Ассистенты — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Вячеслав Бочков (Сочи).
«Алания» в 41 матче набрала 74 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» (63) находится на восьмом месте. В заключительном матче сезона «Алания» сыграет с хабаровским СКА. Если владикавказцы не выиграют, а «Торпедо» (72) одержит победу в матче с «Шинником», в стыки с командами РПЛ попадёт московская команда — при учёте того, что «Балтика» (70) потеряет очки в матчах с «Текстильщиком» или «Крыльями Советов».
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«Волгарь» — «Акрон» — 1:1
«Динамо-Брянск» — «Чайка» — 0:1
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» — 3:2
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