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Бентеке в этом сезоне забил больше голов, чем в трёх предыдущих кампаниях вместе взятых

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 35-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Уже на второй минуте матча нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке благодаря рикошету от защитника «клинков» открыл счёт. В сезон-2020/2021 30-летний бельгиец забил В АПЛ больше голов (7), чем в трёх предыдущих кампаниях вместе взятых (сезон-2017/2018 — 3, сезон-2018/2019 — 1, сезон-2019/2020 — 2), сообщает Opta Sport.

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Кристиан Бентеке стал футболистом «Кристал Пэлас» 20 августа 2016 год. За его трансфер «орлы» заплатили «Ливерпулю» € 31,2 млн.

Видео гола Кристиана Бентеке в ворота «Шеффилд Юнайтед»

«Кристал Пэлас» в 34 матчах набрал 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте. У подопечных Роя Ходжсона есть матч в запасе.