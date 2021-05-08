ЦСКА — «Краснодар»: Классон открыл счёт после ошибки обороны армейцев

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол на 27-й минуте матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА.

Кристоффер Олссон здорово сыграл на фланге, перехватив передачу Наира Тикнизяна, а далее Маркус Берг и Алексей Ионов в две передачи вывели Классона на удар из пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.