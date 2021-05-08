«Судья планомерно решал свою задачу». Аджоев раскритиковал арбитра матча с «Рубином»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Настрой на определённую задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он её в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всё с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отменённого. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было чётко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается жёлтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.



Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал жёлтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», — заявил Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, что «Арсенал», большую часть второго тайма игравший в меньшинстве, уступил казанскому «Рубину» со счётом 2:4. После 29 туров Российской Премьер-Лиги на счету туляков 23 очка, они расположились на 13-м месте в турнирной таблице. «Рубин» (52) – на четвёртой строчке.

«Рубин» вырвал победу у «Арсенала», проигрывая со счётом 0:2 после первого тайма