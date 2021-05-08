Отвратительная «паненка» Серхио Агуэро в матче с «Челси». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». После первого тайма счёт 1:0 в пользу «горожан».



На первой добавленной к первому тайму минуте полузащитник гостей Билли Гилмор в собственной штрафной корпусом задел нападающего «Ман Сити» Габриэла Жезуса, и судья незамедлительно указал на точку. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и решил исполнить удар в стиле Паненки — удар получился откровенно слабым и неудачным, и вратарь «Челси» Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.

Видео «Паненки» в исполнении Серхио Агуэро

Удар в стиле Паненки («Паненка») — способ исполнения пенальти, при котором мяч по навесной траектории подсекается в ворота. Приём получил название в честь чехословацкого полузащитника Антонина Паненки, который таким способом забил решающий пенальти в послематчевой серии финала чемпионата Европы по футболу 1976 года в ворота сборной ФРГ.



«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В случае победы сегодня «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. «Челси» (61) — на четвёртом месте.



В первом круге турнира «горожане» обыграли синих со счётом 3:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.