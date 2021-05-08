Пике: у «Барселоны» было больше возможностей забить. Борьба за титул продолжается

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвёл итоги поединка 35-го тура испанской Примеры против «Атлетико», завершившегося ничьей со счётом 0:0.
«Мы надеялись на лучший результат. «Барселона» сыграла хорошо, у нас было больше возможностей отличиться. К сожалению, не всё зависит от нас, но борьба за титул продолжается.
«Атлетико» — лучшая команда чемпионата с точки зрения обороны, которая пропустила меньше всех мячей, против них сложно создавать моменты. На отдельных этапах игры мы доминировали, в другие чуть лучше выглядели они.
Если «Реал» выиграет все четыре матча, они станут чемпионами. Но нам необходимо выигрывать все три игры, тогда у нас тоже будут оставаться шансы. У меня нет магического шара, чтобы всё изменить. Наша цель — бороться до конца. Это то, что мы собираемся делать.
Мы находимся в такой ситуации, потому что не показывали свой максимум на протяжении всего сезона, хотя в последние месяцы мы играли в отличный футбол», — цитирует Пике Marca.
«Барселона» в 35 матчах набрала 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (77) — первый. Мадридский «Реал» (74), находящийся на третьем месте, в 35-м туре сыграет с «Севильей» (70). В случае победы «сливочные» выйдут на первое место в таблице Примеры.
- 8 мая 2021
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