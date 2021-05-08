Смолов скалился, Камано отталкивал Ордеца, за «Локо» болели гости из США. Фото с матча

8 мая в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:0 и прошла на нейтральном поле.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча.
«Против такой команды мы не допустили моментов у своих ворот. Была штанга, была перекладина, отменённый гол. У нас не играли Чорлука, Крыховяк и Мухин, случилась неудача с травмой. «Динамо» — отличная команда, получилась серьёзная игра. Жаль, что не заработали три очка, но сейчас мы на втором месте. У большинства команд ещё один матч, у «Спартака» — два. Посмотрим, чем всё закончится, — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 8 мая 2021
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