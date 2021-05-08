Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение «горожан» в матче 35-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).



«Сегодня был напряжённый матч, но в целом мы выступили хорошо. Мы не использовали шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Решение о том, как бить, принимал сам Серхио Агуэро. Это прерогатива бьющего. Он решил бить именно так, добавить мне тут нечего.



Мы не получили право на пенальти в конце встречи — его точно надо было ставить. Вот и всё. Такое случается, это футбол. В следующий раз мы постараемся реализовать свой удар с точки. Больше мне нечего сказать. Я видел повтор момента с Рахимом Стерлингом и Куртом Зума — это пенальти.



«Челси» — топ-команда, но сегодня мы играли лучше. Всё складывалось хорошо, но они забили в конце. Через 21 день мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Мы используем сегодняшний матч как урок и намерены добыть очки, нужные для завоевания чемпионства», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Видео единственного гола «горожан» в матче с «Челси»

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.