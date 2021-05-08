Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 36-го тура Лиги 1 с «Реймсом», который состоится 9 мая.

«Чемпионат» сообщал, что Головин сдал отрицательный тест на коронавирус и будет в заявке на матч «Монако» с «Реймсом».



Головин заразился коронавирусом в конце апреля. Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.



Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Головин принимал участие в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0).



«Монако», набрав 71 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, уступая «Лиону» (73), действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (75) и «Лиллю» (79).