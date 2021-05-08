«Интер» без Лукаку разгромил «Сампдорию», Санчес оформил дубль

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Интер» разгромил «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 5:1.

На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник миланцев Роберто Гальярдини, ему ассистировал Эшли Янг. На 26-й минуте Алексис Санчес удвоил преимущество «Интера», передачу отдал Гальярдини. Бальде Кейта отыграл один мяч, однако Санчес оформил дубль, забив с передачи Ашрафа Хакими. Во втором тайме сначала Андреа Пинамонти довёл счёт до разгромного, а затем Лаутаро Мартинес забил пятый гол миланской команды.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку остался в запасе.

«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (45) находится на девятом месте.