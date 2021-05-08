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«Интер» без Лукаку разгромил «Сампдорию», Санчес оформил дубль

«Интер» без Лукаку разгромил «Сампдорию», Санчес оформил дубль
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Интер» разгромил «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 5:1.

На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник миланцев Роберто Гальярдини, ему ассистировал Эшли Янг. На 26-й минуте Алексис Санчес удвоил преимущество «Интера», передачу отдал Гальярдини. Бальде Кейта отыграл один мяч, однако Санчес оформил дубль, забив с передачи Ашрафа Хакими. Во втором тайме сначала Андреа Пинамонти довёл счёт до разгромного, а затем Лаутаро Мартинес забил пятый гол миланской команды.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку остался в запасе.

«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» (45) находится на девятом месте.

Италия - Серия А. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Гальярдини – 4'   2:0 Санчес – 26'   2:1 Кейта – 35'   3:1 Санчес – 36'   4:1 Пинамонти – 61'   5:1 Мартинес – 70' (пен)
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