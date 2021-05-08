ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром»

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол на 27-й минуте матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Кристоффер Олссон здорово сыграл на фланге, перехватив передачу Наира Тикнизяна, а далее Маркус Берг и Алексей Ионов в две передачи вывели Классона на удар из пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот.
На 32-й минуте Иван Обляков принял пас Алана Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Эджуке, выдержав небольшую паузу, пробил точно в дальний нижний угол ворот. На 56-й минуте матча Юрий Газинский ошибся с обработкой в центре поля, что привело к выпаду Чидеры Эджуке по центру. Дальнейшая передача в штрафную на Саломона Рондона обострила ситуацию у ворот, форвард вытащил на себя вратаря и прострелил вдоль ворот, а Чалов без помех замкнул дальнюю штангу.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес забил третий гол армейцев. На 69-й минуте после розыгрыша углового Саломон Рондон скинул мяч на голову Виктора Васина, тот продолжил к воротам на Фернандеса, который пробил низом под Матвеем Сафоновым.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.
- 8 мая 2021
-
21:40
-
21:39
-
21:29
-
21:23
-
21:21
-
21:12
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:53
-
20:42
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:09
-
20:05
-
19:58
-
19:48
-
19:39
-
19:28
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:51
-
18:50
-
18:41
-
18:39