ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром»

В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол на 27-й минуте матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Кристоффер Олссон здорово сыграл на фланге, перехватив передачу Наира Тикнизяна, а далее Маркус Берг и Алексей Ионов в две передачи вывели Классона на удар из пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот.

На 32-й минуте Иван Обляков принял пас Алана Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Эджуке, выдержав небольшую паузу, пробил точно в дальний нижний угол ворот. На 56-й минуте матча Юрий Газинский ошибся с обработкой в центре поля, что привело к выпаду Чидеры Эджуке по центру. Дальнейшая передача в штрафную на Саломона Рондона обострила ситуацию у ворот, форвард вытащил на себя вратаря и прострелил вдоль ворот, а Чалов без помех замкнул дальнюю штангу.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес забил третий гол армейцев. На 69-й минуте после розыгрыша углового Саломон Рондон скинул мяч на голову Виктора Васина, тот продолжил к воротам на Фернандеса, который пробил низом под Матвеем Сафоновым.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.