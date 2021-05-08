Кокорин остался в запасе на матч «Фиорентины» и «Лацио»

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Лацио» на матч 35-го тура чемпионата Италии, который состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 21:45 мск.



«Фиорентина»: Драговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Венути, Бонавентура, Пульгар, Кастровилли, Бираги, Влахович, Рибери.



Запасные: Терраччано, Росати, Амбрабат, Баррека, Кальехон, Кокорин, Куаме, Малькюи, Мартинес, Монтьель, Оливейра, Эссерик.



«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле.



Запасные: Стракоша, Алиа, Акпа Акпро, Габаррон, Катальди, Луис Фелипе, Мурики, Мусаккьо, Пароло, Перейра.



«Фиорентина» после 34 туров набрала 35 очков и расположилась на 14-м месте в турнирной таблице. «Лацио» (64) — шестые.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.