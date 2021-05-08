В Румынии назначили невероятный пенальти. Видео

Интересный эпизод произошёл в матче плей-офф третьей румынской лиги между клубами «Улму» и «Стяуа» Бухарест.



В начале второго тайма нападающий гостей ворвался в штрафную и упал без какого-либо контакта, запутавшись в своих ногах. Судья встречи назначил пенальти в пользу «Стяуа». Данный эпизод опубликовал в своём «твиттере» румынский журналист Эмануэль Рошу.

Права на видео принадлежат «Liga Profesionistă de Fotbal».

Встреча завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей.



Напомним, владелец «Стяуа» Флорин Талпан отсудил у другого клуба права на исторические трофеи. Таким образом, на тот момент клуб четвёртого дивизиона стал преемником другой румынской команды с названием «Стяуа», которой пришлось поменять своё имя на FCSB и передать историческое право на большинство трофеев.