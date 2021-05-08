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Неудачный удар Азмуна с пенальти — в видеообзоре матча «Уфа» — «Зенит»

Неудачный удар Азмуна с пенальти — в видеообзоре матча «Уфа» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Уфа» принимала санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась ничьей со счётом 0:0.

В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота «Уфы», однако иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Зенит» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Уфа» (22) идёт на 14-м месте. В заключительном туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Тамбовом», а «Уфа» проведёт встречу с тульским «Арсеналом». Обе игры пройдут 16 мая.

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