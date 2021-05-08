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«Балтика» обыграла «Текстильщик» и сохранила шансы на попадание в стыки

«Балтика» обыграла «Текстильщик» и сохранила шансы на попадание в стыки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 41-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» переиграла «Текстильщик». Встреча проходила на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 3:1.

На 33-й минуте счёт открыл защитник калининградской команды Аслан Дудиев. Во втором тайме полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан увеличил преимущество хозяев. В добавленное время Евгений Маричев отыграл один мяч, однако почти сразу Ильнур Альшин забил третий гол «Балтики».

«Балтика» в 41 матче набрала 73 очка и занимает пятое место в турнирной Футбольной национальной лиге. «Текстильщик» (47) находится на 14-м месте. На четвёртом месте в таблице — «Алания» (74). В заключительном матче сезона «Алания» сыграет с хабаровским СКА. Если владикавказцы не выиграют, а «Балтика» одержит победу в матче с «Крыльями Советов», в стыки с командами РПЛ попадут калининградцы.

ФНЛ - Первый дивизион. 41-й тур
08 мая 2021, суббота. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
Текстильщик
Иваново
1:0 Дудиев – 33'   2:0 Кашчелан – 72'   2:1 Маричев – 90+1'   3:1 Альшин – 90+3'
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