Кучаев: пожали руки с Гончаренко, о принципиальной дуэли речь не шла. Были нужны три очка

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением о прошедшей игре против «Краснодара» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой москвичи одержали победу со счётом 3:1.



«Получилось реализовать всё, что задумывали. В первом тайме было скомкано, но потом соперник подустал, раскрылась игра. Мы были острее. Мне надо ещё набирать кондиции, дискомфорт ещё чувствуется. Постепенно буду набирать форму, скоро перестану ощущать неудобства.



При смене тренера команда всегда вдохновляется. Сейчас в атаке у нас развязанные руки. Хаотично перемещаемся, нет узконаправленных задач, каждый может оказаться в любом месте, запутываем этим соперника. Многое поменялось, наверное, это всё к лучшему.



После игры с Гончаренко просто пожали друг другу руки. У меня не было чувства, что это матч против бывшего тренера. Нам просто позарез нужно было набирать три очка. Принципиальной дуэли между командой и тренером сегодня не было. Нам нужно просто было выиграть сегодня. Нам разрешается во время игры принимать решения, перестраиваться. 4-4-2 мы не играем, каждый игрок видит матч по-своему, от этого каждый по-разному перемещается», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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