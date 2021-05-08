Тикнизян: слухи про «Локо»? Они остаются в прессе. Сыграем с «Динамо», а дальше увидим

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал об итогах встречи 29-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).



«Одна из лучших игр за последние два месяца. Совершил результативную ошибку в первом тайме. Спасибо команде, что поддержали меня в перерыве. Хорошая была игра, одержали важную победу. Надеюсь, фанаты порадовались.



Слухи про «Локомотив»? У меня и команды игра с «Динамо». Думаем только об этом. Слухи остаются в прессе. Сыграем последнюю игру, а дальше посмотрим, как будет.



Мы были готовы к тому, что «Краснодар» предложит. С моей стороны была детская ошибка. Игрок должен разбираться в таких ситуациях.



Когда забили, появилась уверенность. Я подошёл к Ивице после гола, разобрали момент с пропущенным мячом, он меня поддержал. В раздевалке в перерыве команда тоже поддержала», — приводит слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Кучаев: пожали руки с Гончаренко, о принципиальной дуэли речь не шла. Были нужны три очка