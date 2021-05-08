Гончаренко: у меня много приятных воспоминаний о ЦСКА. Приятно сюда возвращаться

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после поражения в матче с ЦСКА (1:3) поделился эмоциями от возвращения на стадион московской команды.
«Конечно, о ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Всё знакомо. Но жизнь очень ускорилась. У меня сейчас «Краснодар», нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам. Понятно, что мне, Березуцкому, Ермаковичу хорошо известны возможности всех игроков. Но одно дело знать, другое — донести», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
Напомним, Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар». Новым наставником московской команды стал Ивица Олич.
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