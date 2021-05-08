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Игнашевич похвалил Дивеева после матча ЦСКА — «Краснодар»

Игнашевич похвалил Дивеева после матча ЦСКА — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о матче с «Краснодаром» (3:1) и игре защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Хотел бы поздравить всех армейцев. Хорошая, качественная игра, значимая победа, потому что несколько статусных матчей ЦСКА проиграл, и эта победа добавит настроения и штабу, и болельщикам.

Что касается Дивеева, он мне очень нравится. Последние сезоны показали, что у него есть высокий потенциал. Есть ошибки, но он показывает, наверное, самую стабильную игру среди всех молодых игроков обороны. Это позиция, где должен играть опытный футболист, и в то же время у него не так много тактических ошибок, как у других игроков, поэтому можно говорить, что у него высокий потенциал. Два-три сезона — и будет понятно, удержится ли он на таком уровне», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

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