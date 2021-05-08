Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чалов забивал в пустые, Марио ликовал, Гончаренко не мог противостоять ЦСКА. Фото с матча

Марио Фернандес
Чалов забивал в пустые, Марио ликовал, Гончаренко не мог противостоять ЦСКА. Фото с матча
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

8 мая в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ивицы Олича.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с ЦСКА.

«В первом тайме смотрелись неплохо. По делу выигрывали, но потом снизили уровень игры, просто теряли мяч, плохо действовали по одному. С выходом Рондона стало ещё хуже, потому что Эджуке и Рондон часто вываливались на наши ворота. Главная проблема, что очень просто теряли матч.

И Смольников, и Стоцкий пассивно действовали в отборе, давали много пространства на фланге. Отсюда приходило много опасности на наши ворота, особенно в первом тайме», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021