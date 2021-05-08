«Эспаньол» спустя год вернулся в испанскую Примеру

«Эспаньол» обеспечил себе выход в испанскую Примеру из Сегунды.



В матче 38-го тура каталонский клуб сыграл вничью с «Сарагосой» (0:0), гарантировав себе место в Примере на следующий сезон. Команда лишилась математических шансов опуститься ниже второго места.



«Мы были в долгу перед вами. И мы его вернули», — такое сообщение появилось в официальном "твиттере" клуба.



«Эспаньол» вернулся в высший испанский дивизион спустя год после вылета.



На данный момент каталонский клуб занимает первое место, набрав 78 очков. У ближайшего преследователя – «Мальорки» — 71 очко и один матч в запасе. Последним трофеем «Эспаньола» является Кубок Испании сезона-2005/2006. Команда ни разу в истории не становилась чемпионом Примеры.