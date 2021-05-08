Рахим Стерлинг — о матче с «Челси»: в конце судьи не поставили на мне очевидный пенальти

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился эмоциями после поражения в матче 35-го тура АПЛ с «Челси» (1:2).
«Сложно принять такой результат. Мы имели шансы решить исход матча, но нас наказали, вот и всё. Хорошо было попасть в протокол, забив гол. Я думал, что сегодня именно тот день, когда мы оформим чемпионство, но мы не реализовали свои шансы, а против такой команды, как «Челси», это обязательно выйдет боком.
На 87-й минуте я не смог пробить, поскольку колено Курта Зума было на задней части моего бедра. Не знаю, почему за это не был назначен пенальти и почему момент не рассмотрели должным образом. Думал, что VAR поможет. Но рефери сказал, что эпизод проверили, и это не пенальти, но это был очевидный пенальти», — приводит слова Стерлинга BBC.
Видео гола Рахима Стерлинга в матче с «Челси»
«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.
- 8 мая 2021
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