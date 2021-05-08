Конте: хочу насладиться моментом победы. Мы вернули «Интеру» авторитет

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча с «Сампдорией» (5:1) поделился эмоциями от чемпионства команды.
«Мне и игрокам, всем тем, кто внёс свой вклад в чемпионство, это доставляет огромное удовлетворение. «Интер» не выигрывал титул чемпиона 11 лет, поэтому желание отпраздновать возникло само собой.
Фанаты слишком долго ждали, и мы счастливы доставить им эту радость. Продолжаем дарить праздник. В последних 19 играх мы выиграли 16 и сыграли вничью всего в трёх. Это замечательно.
Не хочу обсуждать своё будущее, я здесь, чтобы говорить о настоящем. Мы знаем, как много мы работали, как много мы страдали, поэтому нам нужно наслаждаться этим моментом. За два года мы вернули «Интеру» авторитет.
Я думаю, что работа, которую мы проделали за два года, имеет большое значение, поскольку команда улучшилась не только на поле, но и с точки зрения трансферной стоимости.
«Я всегда знал, что мой приезд вызовет определённые ожидания. Чувствую, что эти ожидания оправдались. Эти ребята могут расти и дальше, особенно с точки зрения менталитета. Они — победители, и они знают, что могут становиться лучше постоянно», — цитирует Конте Sky Sport Italia.
Напомним, «Интер» стал чемпионом сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории. Единственными тренерами в истории Серии А, которые выигрывали чемпионат и с «Ювентусом», и с «Интером», являются Антонио Конте и Джованни Трапаттони.
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