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«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от топ-4 до шести очков

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от топ-4 до шести очков
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 31-й минуте — нападающий Садио Мане забежал на дальнюю штангу, куда идеальную подачу исполнил Мохамед Салах — сенегалец опередил защитника и неотразимо пробил в ближний угол ворот.

Видео гола Садио Мане

Окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник Тьяго Алькантара, уложив мяч в дальний нижний угол. Это первый гол 30-летнего испанца в АПЛ.

«Ливерпуль» в 34 матчах набрал 57 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на шесть очков (у красных есть матч в запасе). «Святые» (37) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 22:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Мане – 31'   2:0 Алькантара – 90'
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