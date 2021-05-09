«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от топ-4 до шести очков

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 31-й минуте — нападающий Садио Мане забежал на дальнюю штангу, куда идеальную подачу исполнил Мохамед Салах — сенегалец опередил защитника и неотразимо пробил в ближний угол ворот.
Окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник Тьяго Алькантара, уложив мяч в дальний нижний угол. Это первый гол 30-летнего испанца в АПЛ.
«Ливерпуль» в 34 матчах набрал 57 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на шесть очков (у красных есть матч в запасе). «Святые» (37) — на 16-м месте.
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