Зинченко: в матче с «ПСЖ» не могло быть пенальти. Там ситуация была высосана из пальца

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал оценку эпизоду с отменённым пенальти в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).



«Я был на миллион процентов уверен, что пенальти не будет, поскольку есть VAR. Прекрасно понимал, куда мяч попал, там ситуация была высосана из пальца.



Самое мистическое совпадение, что за несколько дней до матча мне приснился сон — я спасаю свою собаку от змеи, пострадал, а меня змея укусила в то место, куда попал мяч. Мистика — люди могут поверить или нет, но я такого ещё не встречал.



После того как пенальти отменили, я подбежал к боковому и сказал: «Понимаю, что главный судья мог не видеть эпизода, но вы должны подсказать ему», — на что он мне ничего не ответил. Я всю неделю думал об этом матче, анализировал и был на 100% сконцентрирован, поэтому не знаю, сыграл ли этот эпизод какую-то роль», — сказал Зинченко в интервью YouTube -каналу Влады Седан.

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