Румменигге: «Бавария» заработала пятую звезду на эмблеме, мы будем носить её долгие годы

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сделал заявление, связанное с девятым подряд чемпионством клуба.



«Мы выиграли чемпионский титул девятый раз подряд, невероятное достижение. Хочу поздравить клуб, игроков, тренерский штаб во главе с Ханси Фликом, персонал и спортивный отдел под руководством Хасана Салихамиджича.



Даже после утомительного сезона, который выдался исторически успешным, мы не сбавили обороты, оставшись голодными до побед.



Наш клуб заработал пятую звезду на эмблеме, мы будем носить её теперь долгие годы. Жаль, что пока не можем отпраздновать победу с фанатами. Надеюсь, скоро получится», — заявил Румменигге в заявлении на официальном сайте клуба.



Напомним, «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд. Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства.

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